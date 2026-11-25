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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
СОВЕТ ЕЭК УТВЕРДИЛ ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
15:41 25.11.2026
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение «О маркировке отдельных видов мясной продукции средствами идентификации», сообщает пресс-служба комиссии.
Документ устанавливает единые для Евразийского экономического союза правила маркировки готовой мясной продукции в потребительской упаковке. Решение подготовлено на основании уведомления Республики Армения.
В перечень товаров, подлежащих маркировке, включены колбасы и аналогичные продукты, готовые продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови, соленое, сушеное и копченое мясо, пищевой свиной жир и жир домашней птицы, экстракты и соки из мяса.
Мясные консервы, маркировка которых ранее уже урегулирована решением Совета ЕЭК, а также полуфабрикаты в перечень не вошли.
Решением также утверждены характеристики средства идентификации, требования к сведениям о маркированных товарах, которыми обмениваются государства ЕАЭС, и минимальный состав сведений, доступных потребителям.
Каждое государство Союза самостоятельно определяет, вводить ли маркировку мясной продукции на своей территории, а также дату ее введения. О такой дате необходимо уведомить Комиссию не позднее чем за шесть месяцев.
«Мясные изделия, произведенные в Ереване, Минске, Астане, Бишкеке или Москве, будут маркироваться по единым правилам. Для бизнеса это понятные и одинаковые требования на всем пространстве Союза, для контролирующих органов – прозрачность рынка и действенный инструмент против нарушений. А покупатель в любом государстве ЕАЭС, отсканировав код, сможет проверить, что именно он кладет в корзину», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
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