Важность совершенствования таможенного законодательства для развития евразийской экономической интеграции обозначил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев в своем выступлении на конференции Ассоциации Европейского бизнеса на тему «Евразийский регион в эпоху экономической трансформации: совместные решения через диалог бизнеса и власти», передает пресс-служба ЕЭК.

В числе важнейших результатов этой работы министр ЕЭК выделил подготовку в 2026 году двух пакетов поправок к Таможенному кодексу Евразийского экономического союза. Первый из них, затрагивающий все разделы документа, призван упростить перемещение отдельных категорий товаров, включая контейнеры, а также урегулировать контрейлерные и каботажные перевозки. Отдельный блок поправок направлен на эффективное противодействие «лжетранзиту». В настоящее время этот документ проходит внутригосударственные процедуры, а его подписание запланировано на декабрь 2026 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Второй пакет поправок, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, закладывает основу для структурных изменений. Он предусматривает создание института уполномоченных экспортёров для снижения административной нагрузки на добросовестный бизнес, закрепляет приоритет подачи предварительной информации в электронном виде и открывает возможность маркировки товаров непосредственно на складах временного хранения и таможенных складах.

Значительное внимание Сергей Шкляев уделил цифровой трансформации таможенных процессов. Он отметил необходимость дальнейшей унификации электронного документооборота между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, а также развития информационного взаимодействия в рамках общих процессов Союза.