Одной из главных тем заседания Центра конкурентного права и антимонопольного регулирования под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максима Ермоловича стала оценка влияния конкурентной политики на экономику стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба комиссии.

Министр ЕЭК представил инициативу по подготовке соответствующего ежегодного аналитического обзора. Рассмотрен актуальный перечень тем для исследований. Отмечено, что такой документ может быть полезен для бизнеса, экспертного сообщества и регуляторов.

На заседании обсуждена концепция создания учебного пособия по конкурентному праву ЕАЭС, которое призвано систематизировать наднациональное антимонопольное регулирование, практику ЕЭК и решения Суда Союза.

Принято решение о создании при Центре международного научно-методического совета. Новая структура объединит ведущих специалистов для выработки общих подходов к преподаванию конкурентного права ЕАЭС и экономической теории конкуренции на транснациональных рынках.