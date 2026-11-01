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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК ПЛАНИРУЕТ ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИКУ СТРАН ЕАЭС
16:24 18.11.2026
Одной из главных тем заседания Центра конкурентного права и антимонопольного регулирования под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максима Ермоловича стала оценка влияния конкурентной политики на экономику стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба комиссии.
Министр ЕЭК представил инициативу по подготовке соответствующего ежегодного аналитического обзора. Рассмотрен актуальный перечень тем для исследований. Отмечено, что такой документ может быть полезен для бизнеса, экспертного сообщества и регуляторов.
На заседании обсуждена концепция создания учебного пособия по конкурентному праву ЕАЭС, которое призвано систематизировать наднациональное антимонопольное регулирование, практику ЕЭК и решения Суда Союза.
Принято решение о создании при Центре международного научно-методического совета. Новая структура объединит ведущих специалистов для выработки общих подходов к преподаванию конкурентного права ЕАЭС и экономической теории конкуренции на транснациональных рынках.
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