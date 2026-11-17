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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕЭК РАССМОТРЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ АГРОИННОВАЦИЙ
09:01 18.11.2026
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 17 ноября одобрила доклад о создании совместных центров агроинноваций в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В докладе представлен анализ организации исследовательской деятельности агропромышленного комплекса государств Евразийского экономического союза и лучшие международные практики организации центров агроинноваций.
«Развитие сотрудничества в сфере агроинноваций на современном этапе будет осуществляться посредством совершенствования общего информационного ресурса научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе в рамках подсистемы АПК Интегрированной информационной системы Союза, направленной на поиск новых партнеров, развитие совместных инновационных проектов и обмен передовыми технологиями», – отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян.
Сотрудничество в этой сфере позволит объединить имеющиеся информационные ресурсы, научные разработки и компетенции, что исключит дублирование исследований, ускорит внедрение инноваций и повысит конкурентоспособность АПК.
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