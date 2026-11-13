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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК И МЬЯНМА ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
14:09 13.11.2026
Третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Республики Союз Мьянма состоялось 12 ноября в Нейпьидо. Мероприятие прошло под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева и министра национального планирования, инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Ауна Чжо Хоу.
Как сообщает пресс-служба ЕЭК, участники заседания рабочей группы обсудили развитие промышленности, транспорта, инфраструктуры, таможенного регулирования и делового взаимодействия. Обозначен взаимный интерес к дальнейшему расширению отраслевого диалога в сферах локализации производств, поставок сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, разработки и внедрения новых технологий, цифровизации экономики и развития транспортных коридоров.
Министр ЕЭК также отметил, что ключевой задачей на данном этапе является поступательное развитие торгово-экономических связей Мьянмы с каждой из стран Евразийского экономического союза.
«Отрадно, что все больше стран ЕАЭС включаются в развитие связей с Мьянмой, растет товарооборот, реализуются и обсуждаются амбициозные проекты, – заявил министр ЕЭК. – И, безусловно, разъяснительная работа в части евразийской регуляторики будет призвана содействовать как активизации торгово-экономического диалога, так и реализации конкретных проектов».
Данияр Иманалиев подчеркнул, что опыт ЕАЭС в части улучшения бизнес-климата может быть востребован мьянманской стороной в рамках работы по привлечению инвестиций и созданию совместных производств с участием компаний из государств евразийской «пятерки».
По многим направлениям, включая сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистику, взаимный интерес стран нашего союза и Мьянмы к развитию практико-ориентированного диалога может быть значительным. Важно повышать взаимную информированность официальных кругов и бизнеса об особенностях регуляторики и возможностях сотрудничества», – подчеркнул Данияр Иманалиев.
Участники мероприятия отметили хорошие возможности для развития взаимодействия по линии ЕАЭС-АСЕАН, в том числе в целях повышения транспортно-логистической связанности двух регионов.
Мьянманской стороной был представлен потенциал страны в сфере промышленности, транспорта и логистики, возможности специальных экономических зон, а также предложения по активизации диалога с ЕЭК и государствами - членами ЕАЭС.
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