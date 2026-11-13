ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК И МЬЯНМА ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


14:09 13.11.2026

Третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Республики Союз Мьянма состоялось 12 ноября в Нейпьидо. Мероприятие прошло под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева и министра национального планирования, инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Ауна Чжо Хоу.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, участники заседания рабочей группы обсудили развитие промышленности, транспорта, инфраструктуры, таможенного регулирования и делового взаимодействия. Обозначен взаимный интерес к дальнейшему расширению отраслевого диалога в сферах локализации производств, поставок сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, разработки и внедрения новых технологий, цифровизации экономики и развития транспортных коридоров.

Министр ЕЭК также отметил, что ключевой задачей на данном этапе является поступательное развитие торгово-экономических связей Мьянмы с каждой из стран Евразийского экономического союза.

«Отрадно, что все больше стран ЕАЭС включаются в развитие связей с Мьянмой, растет товарооборот, реализуются и обсуждаются амбициозные проекты, – заявил министр ЕЭК. – И, безусловно, разъяснительная работа в части евразийской регуляторики будет призвана содействовать как активизации торгово-экономического диалога, так и реализации конкретных проектов».

Данияр Иманалиев подчеркнул, что опыт ЕАЭС в части улучшения бизнес-климата может быть востребован мьянманской стороной в рамках работы по привлечению инвестиций и созданию совместных производств с участием компаний из государств евразийской «пятерки».

По многим направлениям, включая сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистику, взаимный интерес стран нашего союза и Мьянмы к развитию практико-ориентированного диалога может быть значительным. Важно повышать взаимную информированность официальных кругов и бизнеса об особенностях регуляторики и возможностях сотрудничества», – подчеркнул Данияр Иманалиев.

Участники мероприятия отметили хорошие возможности для развития взаимодействия по линии ЕАЭС-АСЕАН, в том числе в целях повышения транспортно-логистической связанности двух регионов.

Мьянманской стороной был представлен потенциал страны в сфере промышленности, транспорта и логистики, возможности специальных экономических зон, а также предложения по активизации диалога с ЕЭК и государствами - членами ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2026
валюта курс
EUR 3.3312
USD 3.0026
RUB 3.6423
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3177 -0.0131
USD 3.0003 -0.0023
RUB 3.6512 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3200 3.3300
USD 2.9970 3.0010
RUB 3.4601 3.6180
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1115
EUR/RUB 91.5000 96.0200
USD/RUB 82.6500 86.5576
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте