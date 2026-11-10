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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ
09:17 11.11.2026
На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии 10 ноября принята рекомендация «О предложениях по организации в государствах-членах ЕАЭС скоростного и высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения», сообщает пресс-служба ЕЭК.
Документ подготовлен в рамках «дорожной карты» по реализации Основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2024 – 2026 годы. Его основная цель – придать дополнительный импульс развитию скоростного и высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения на всём пространстве ЕАЭС и создать для граждан максимально комфортные, быстрые и безопасные условия перемещения.
Проект рекомендации определяет согласованные подходы к анализу экономических факторов при принятии стратегических решений о формировании в ЕАЭС экосистемы высокоскоростных пассажирских перевозок.
Среди основных направлений – определение коммерческой эффективности проектов, выявление их бюджетной и социально-экономической эффективности, учёт высоких капитальных вложений и выбор оптимальных схем финансирования, применение цифровых технологий с элементами искусственного интеллекта, оценка влияния ВСМ на существующие и перспективные маршруты, использование опыта государств-членов и третьих стран, а также совершенствование законодательства.
«Развитие ВСМ обеспечит повышение мобильности населения, развитие туризма, рост провозной и пропускной способности железных дорог. Для экономики это создание новых наукоёмких производств и рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и искусственного интеллекта», - отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Принятие рекомендации стало очередным шагом к формированию единого высокоэффективного транспортного пространства ЕАЭС.
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