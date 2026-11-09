АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представляет новейшие российские оборонительные решения на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, который проходит с 10 по 11 ноября в Центре международной торговли в Москве, сообщает пресс-служба спецэкспортера.

Мероприятие организовано для делегаций государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, в котором Россия председательствует в 2026 году.

Компания продемонстрирует современную продукцию для защиты населения, объектов и территорий, проведет презентации и примет участие в деловой программе форума.

"ОДКБ сегодня является действенной региональной структурой, гарантирующей безопасность и стабильность на евразийском пространстве. Организация защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц, и Рособоронэкспорт как российский государственный посредник предлагает широкую линейку современной оборонной продукции для решения этих задач. На форуме мы представляем проверенные в реальных условиях образцы и решения, отвечающие основным угрозам и вызовам безопасности. Среди них – новейший проект компании "Антидроновый купол", ударные средства большой дальности, а также БпЛА различного назначения", – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В рамках проекта "Антидроновый купол" Рособоронэкспорт презентует на форуме возможности по построению эшелонированной системы защиты от БпЛА населения, стратегических и инфраструктурных объектов. Для ее организации компания представляет ЗРПК "Панцирь-С1М" от входящего в Ростех холдинга "Высокоточные комплексы", разработанный Госкорпорацией Ростех зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", комплексы радиоэлектронного подавления БпЛА, в том числе "Силок" и другие образцы.

В зоне ударных средств большой дальности Рособоронэкспорт демонстрирует единственный на мировом рынке барражирующий боеприпас с дальностью действия до 1 тыс. км «Гарпия-А1 (Э)» от Концерна ВКО «Алмаз - Антей».

В сегменте разведывательно-ударного контура с БпЛА тактической зоны представлены комплексы "Ланцет-Э" от ZALA и барражирующий боеприпас

"КУБ-2-2Э" c разведывательным БпЛА "Скат 350М" от Концерна "Калашников" Госкорпорации Ростех. Эти решения неоднократно демонстрировались на совместных учениях и встречах представителей силовых структур стран ОДКБ. Они показали высокие результаты в решении задач по противодействию терроризму, организованной преступности, а также по охране границ.

Рособоронэкспорт представляет своим партнерам вооружение и экипировку общевойсковых подразделений и сил специального назначения. На стенде компании выставлены образцы стрелкового оружия, оптика и средства индивидуальной защиты.

В цифровом формате презентуются модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М производства Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, вооружение и военная техника для сухопутных войск, системы и комплексы ПВО различной дальности.

В рамках деловой программы форума Рособоронэкспорт организует дискуссионную сессию "Арсенал будущего: как новейшие системы вооружения влияют на боевые возможности войск и обеспечение безопасности государства". На нее приглашены ведущие российские эксперты в области безопасности. Основными темами сессии станут опыт боевого применения современных систем вооружения, интеграция новейших и проверенных временем образцов, применение искусственного интеллекта в оборонных технологиях. Также гости обсудят экспортные новинки российского оборонно-промышленного комплекса.

В ходе встреч и переговоров с делегациями из стран ОДКБ Рособоронэкспорт расскажет об опыте технологического сотрудничества с партнерами на мировом рынке, возможностях организации производства российской продукции на национальных мощностях и обсудит уже реализующиеся проекты.