Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии

ЕЭК УНИФИЦИРУЕТ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ГОСЗАКУПОК

12:53 04.11.2026 Совет Евразийской экономической комиссии дополнил форму заявления на регистрационные процедуры необходимостью указания международного непатентованного наименования действующего вещества лекарственного препарата или его общепринятого, группировочного и химического наименования, сообщает пресс-служба комиссии. Это решение Совета ЕЭК обеспечит полное единообразие информации в Реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, позволит исключить разночтения при выборе лекарств для проведения закупок, упростит поиск информации о лекарственном препарате в Реестре.