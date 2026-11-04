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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК УНИФИЦИРУЕТ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ГОСЗАКУПОК
12:53 04.11.2026
Совет Евразийской экономической комиссии дополнил форму заявления на регистрационные процедуры необходимостью указания международного непатентованного наименования действующего вещества лекарственного препарата или его общепринятого, группировочного и химического наименования, сообщает пресс-служба комиссии.
Это решение Совета ЕЭК обеспечит полное единообразие информации в Реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, позволит исключить разночтения при выборе лекарств для проведения закупок, упростит поиск информации о лекарственном препарате в Реестре.
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