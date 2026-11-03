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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


СОВЕТ ЕЭК РАСПРОСТРАНИЛ ПРАВИЛА ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ


09:27 04.11.2026

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 3 ноября принял унифицированные правила маркировки средствами идентификации отдельных видов электротехнической продукции, осветительного оборудования и печатных схем, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Решение подготовлено по предложению России. В перечень такой продукции вошли выпрямители и преобразователи; автомобильные осветительные приборы, портативные фонари, лампы, светодиоды и светильники; печатные схемы; реле, розетки, соединители, коммутационная аппаратура и распределительные щиты на напряжение до 1000 В.

Как и для других товарных групп, страны Евразийского экономического союза самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки новых видов продукции на своей территории. О дате введения они уведомляют Комиссию не позднее чем за шесть месяцев.

Товары маркируются двумерным штриховым кодом Data Matrix с криптографической защитой, а средства идентификации формируются по единым для всех государств Союза требованиям.

«Маркировка – это в первую очередь прозрачность обращения товаров на нашем рынке. Чем больше товарных групп маркируются, тем меньше на рынке нелегальной продукции и тем увереннее себя чувствуют добросовестный бизнес и покупатель. Для электротехники легальность товаров – вопрос здоровья и безопасности граждан. Именно так наш общий рынок становится не декларацией, а повседневной практикой», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
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