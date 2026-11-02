Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и государств Сообщества развития Юга Африки (САДК) обсудили на встрече министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и исполнительный секретарь САДК Элиас Мпеди Магоси в штаб-квартире ЕЭК, передает пресс-служба ЕЭК.

«ЕЭК развивает диалог с ведущими региональными объединениями Африки и рассматривает САДК как перспективного партнера для обмена опытом в сфере экономической интеграции. Наша цель – расширить торгово-экономические связи между странами ЕАЭС и Южной Африки», – заявил Данияр Иманалиев.

Министр ЕЭК представил партнерам приоритеты международной деятельности ЕАЭС. «Практический интерес для САДК может представлять наш опыт в упрощении торговли, цифровизации таможенных процедур, применении правил происхождения товаров и устранении нетарифных барьеров. Мы также готовы поделиться наработками в техническом регулировании, поддержке промышленной кооперации и работе с бизнес-ассоциациями. – отметил министр ЕЭК. – Со своей стороны, ЕЭК заинтересована в изучении опыта САДК по развитию связей между государствами-членами».

Элиас Мпеди Магоси представил приоритеты развития САДК и обозначил сферы для взаимодействия со странами ЕАЭС. Среди них – развитие единого рынка товаров и услуг, реализация инфраструктурных проектов, обеспечение продовольственной безопасности, а также сотрудничество в АПК и создание транспортных коридоров.

Стороны договорились активизировать контакты и проработать проведение совместных мероприятий с участием делового и экспертного сообщества. Главная цель – повысить информированность бизнеса о возможностях работы на рынках ЕАЭС и САДК.

Исполнительный секретарь САДК предложил использовать «Неделю индустриализации САДК» как ключевую площадку для диалога бизнеса ЕАЭС и Африки. Это бизнес-форум, который ежегодно проходит в июле-августе в стране, председательствующей в САДК.

Данияр Иманалиев, в свою очередь, пригласил партнеров принять участие в Евразийском экономическом форуме в мае 2027 года в Бишкеке.

САДК – это объединение 16 государств Африки со штаб-квартирой в Габороне (Ботсвана).