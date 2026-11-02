|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС И САДК НАРАЩИВАЮТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
13:32 02.11.2026
Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и государств Сообщества развития Юга Африки (САДК) обсудили на встрече министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и исполнительный секретарь САДК Элиас Мпеди Магоси в штаб-квартире ЕЭК, передает пресс-служба ЕЭК.
«ЕЭК развивает диалог с ведущими региональными объединениями Африки и рассматривает САДК как перспективного партнера для обмена опытом в сфере экономической интеграции. Наша цель – расширить торгово-экономические связи между странами ЕАЭС и Южной Африки», – заявил Данияр Иманалиев.
Министр ЕЭК представил партнерам приоритеты международной деятельности ЕАЭС. «Практический интерес для САДК может представлять наш опыт в упрощении торговли, цифровизации таможенных процедур, применении правил происхождения товаров и устранении нетарифных барьеров. Мы также готовы поделиться наработками в техническом регулировании, поддержке промышленной кооперации и работе с бизнес-ассоциациями. – отметил министр ЕЭК. – Со своей стороны, ЕЭК заинтересована в изучении опыта САДК по развитию связей между государствами-членами».
Элиас Мпеди Магоси представил приоритеты развития САДК и обозначил сферы для взаимодействия со странами ЕАЭС. Среди них – развитие единого рынка товаров и услуг, реализация инфраструктурных проектов, обеспечение продовольственной безопасности, а также сотрудничество в АПК и создание транспортных коридоров.
Стороны договорились активизировать контакты и проработать проведение совместных мероприятий с участием делового и экспертного сообщества. Главная цель – повысить информированность бизнеса о возможностях работы на рынках ЕАЭС и САДК.
Исполнительный секретарь САДК предложил использовать «Неделю индустриализации САДК» как ключевую площадку для диалога бизнеса ЕАЭС и Африки. Это бизнес-форум, который ежегодно проходит в июле-августе в стране, председательствующей в САДК.
Данияр Иманалиев, в свою очередь, пригласил партнеров принять участие в Евразийском экономическом форуме в мае 2027 года в Бишкеке.
САДК – это объединение 16 государств Африки со штаб-квартирой в Габороне (Ботсвана).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2026
Курсы в банках
на 02.11.2026
Конвертация в банках
на 02.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте