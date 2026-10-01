Повышение устойчивости финансовой системы Евразийского экономического союза и создание комфортных условий для всех участников рынка легли в основу повестки 31-го заседания Консультационного совета по валютной политике центральных банков государств-членов ЕАЭС, передает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Как отметил председатель Правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко, на пути углубления интеграции уже сделаны серьезные практические шаги. В частности, разработан проект Соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, который в настоящее время проходит необходимые внутригосударственные процедуры.

Параллельно ведется работа по формированию правовых механизмов, призванных упростить трансграничное экономическое взаимодействие на пространстве Союза. Важным этапом в этом направлении стало создание нормативной базы для обоюдного допуска профессиональных участников рынка ценных бумаг к организованным торгам на биржах стран ЕАЭС, основы которой закрепил принятый государствами международный договор.

Тем не менее для полноценного формирования общего финансового рынка Союза требуется более высокая динамика совместных действий. Руководитель белорусского регулятора обратил внимание на ряд накопившихся противоречий, которые сегодня сдерживают общий потенциал. В частности, речь идет о сегменте цифровых финансовых активов, где регулирование в различных государствах ЕАЭС пока осуществляется по разным правилам. Отсутствие единых подходов к их классификации, трансграничному обращению и требованиям к эмитентам несет в себе риски регуляторного арбитража, преодоление которых остается одной из главных совместных задач.