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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
БЕЛАРУСЬ И ЕЭК ОБСУДИЛИ НОВЫЕ КООПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЕАЭС
16:21 28.10.2026
Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела встречу с членом Коллегии (Министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.
Как сообщает пресс-служба белорусского Правительства, в ходе встречи обсужден вопрос о путях дальнейшего развития кооперационного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза в области промышленности и сельского хозяйства.
Рассмотрены возможности создания максимально приемлемых и привлекательных условий для финансирования перспективных проектов, отвечающих интересам всех государств - членов ЕАЭС.
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