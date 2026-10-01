Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела встречу с членом Коллегии (Министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.

Как сообщает пресс-служба белорусского Правительства, в ходе встречи обсужден вопрос о путях дальнейшего развития кооперационного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза в области промышленности и сельского хозяйства.

Рассмотрены возможности создания максимально приемлемых и привлекательных условий для финансирования перспективных проектов, отвечающих интересам всех государств - членов ЕАЭС.