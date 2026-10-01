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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК И ШОС ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ


16:19 27.10.2026

Директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян в Сяньяне (КНР) приняла участие в ряде мероприятий Шанхайской организации сотрудничества по развитию современного сельского хозяйства, включая Янлинскую выставку достижений в области высоких технологий и отраслевые круглые столы, передает пресс-служба ЕЭК.

Представитель ЕЭК рассказала коллегам о взаимодействии стран Евразийского экономического союза по вопросам обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса.

«Государства ШОС являются одними из наших важнейших торговых партнеров по сельхозпродукции и продовольствию. Их доля в общем объеме торговли сельхозтоварами составляет порядка 35%. Основные направления сотрудничества и институциональные механизмы взаимодействия в области сельского хозяйства стран ШОС и ЕАЭС совпадают», – отметила Наира Карапетян.

Состоялся обмен мнениями, опытом и лучшими практиками в области сельского хозяйства и устойчивого сельскохозяйственного развития. Отмечена важность внедрения новых аграрных технологий и цифровизации, совместных усилий для обеспечения региональной и глобальной продовольственной безопасности.

В рамках визита Наира Карапетян провела рабочие встречи с заместителем генерального секретаря ШОС Т.Р. Мидхуном и руководителями делегаций государств ШОС. Рассмотрены перспективы развития диалога ЕЭК и ШОС в области сельского хозяйства и продовольственной обеспеченности.

На отраслевых выставках Наира Карапетян ознакомилась с современными разработками в области сельхозмашиностроения, инновационными технологиями и решениями, направленными на повышение эффективности аграрного производства.

В мероприятиях приняли участие представители государств ШОС, Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций и других международных организаций, а также Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Министерства иностранных дел и Министерства коммерции КНР.

Сотрудничество ЕЭК и ШОС осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании от 17 сентября 2021 года, где одним из направлений сотрудничества определен агропромышленный комплекс.
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