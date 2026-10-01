|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК И ШОС ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
16:19 27.10.2026
Директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян в Сяньяне (КНР) приняла участие в ряде мероприятий Шанхайской организации сотрудничества по развитию современного сельского хозяйства, включая Янлинскую выставку достижений в области высоких технологий и отраслевые круглые столы, передает пресс-служба ЕЭК.
Представитель ЕЭК рассказала коллегам о взаимодействии стран Евразийского экономического союза по вопросам обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса.
«Государства ШОС являются одними из наших важнейших торговых партнеров по сельхозпродукции и продовольствию. Их доля в общем объеме торговли сельхозтоварами составляет порядка 35%. Основные направления сотрудничества и институциональные механизмы взаимодействия в области сельского хозяйства стран ШОС и ЕАЭС совпадают», – отметила Наира Карапетян.
Состоялся обмен мнениями, опытом и лучшими практиками в области сельского хозяйства и устойчивого сельскохозяйственного развития. Отмечена важность внедрения новых аграрных технологий и цифровизации, совместных усилий для обеспечения региональной и глобальной продовольственной безопасности.
В рамках визита Наира Карапетян провела рабочие встречи с заместителем генерального секретаря ШОС Т.Р. Мидхуном и руководителями делегаций государств ШОС. Рассмотрены перспективы развития диалога ЕЭК и ШОС в области сельского хозяйства и продовольственной обеспеченности.
На отраслевых выставках Наира Карапетян ознакомилась с современными разработками в области сельхозмашиностроения, инновационными технологиями и решениями, направленными на повышение эффективности аграрного производства.
В мероприятиях приняли участие представители государств ШОС, Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций и других международных организаций, а также Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Министерства иностранных дел и Министерства коммерции КНР.
Сотрудничество ЕЭК и ШОС осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании от 17 сентября 2021 года, где одним из направлений сотрудничества определен агропромышленный комплекс.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2026
Курсы в банках
на 27.10.2026
Конвертация в банках
на 27.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте