АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в третьем саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином дворе 28–29 октября 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе спецэкспортера, компания представит новейшие российские решения для обеспечения безопасности государства и общества, а также презентует формат технологического сотрудничества по совместным разработкам и производству продукции на территории заказчиков.

"Рособоронэкспорт рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Текущий портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании. Россия помогает Африке укреплять обороноспособность и эффективно противостоять всем современным угрозам и вызовам безопасности, при этом партнеры рассматривают Россию как гарант своей безопасности. Наряду с поставками современных вооружений мы активно развиваем проекты военно-технологического сотрудничества, которые способствуют росту и модернизации национальной промышленности африканских стран", – сообщил заместитель председателя Союзмаш России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На саммите Россия-Африка в сегменте беспилотных аппаратов Рособоронэкспорт представит африканским партнерам комплекс с управляемым барражирующим боеприпасом "КУБ-2Э" и разведывательным БпЛА "Скат 350М" Концерна "Калашников". Также в экспозиции будут представлены разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" от ZALA и разведывательный БпЛА "С350М-Э" разработки Госкорпорации Ростех.

В ходе саммита Россия-Африка Рособоронэкспорт впервые проведет презентацию проекта "Антидроновый купол" – новейшей концепции защиты объектов, личного состава и населения от БпЛА, разработанной компанией на основе актуального мирового опыта. В рамках этой концепции партнерам будут показаны разработанные холдингом "Высокоточные комплексы" ЗРК "Панцирь-СМД-Е", ЗРПК "Панцирь-С1М", ПЗРК "Верба" и система поражения воздушных целей ТКБ-1167, ЗАК "Цитадель" разработки Госкорпорации Ростех, а также комплексы обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотников "Силок", "Репеллент-Патруль", Sky-Hunter 4PC и "Радескан" (версия "Антидрон").

В зоне оснащения сил специального назначения Рособоронэкспорт представит стрелковое оружие, специальную оптику и экипировку. На стенде компании партнеры смогут ознакомиться с автоматами Калашникова, карабинами и снайперскими винтовками, в том числе новинками – тактической полуавтоматической винтовкой СКЛ ZOV "Штурм" и снайперским комплексом Specter от BespokeGun.

Компания презентует российские разработки в области кибербезопасности, в том числе систему разведки по открытым источникам (OSINT), построенную на нейросетях, платформу для защиты от кибератак, выявления уязвимостей, поиска утечек данных, а также систему видеоаналитики разработки технологического партнера Госкорпорации Ростех – компании NTechLab.

Рособоронэкспорт выступит организатором панельной сессии "Архитектура неделимого суверенитета: комплексные российские технологии в обеспечении стабильности и безопасности стран Африки". На ней российские и зарубежные эксперты обсудят вопросы борьбы с терроризмом, трансграничной преступностью и обеспечения цифрового суверенитета как основы внутренней безопасности государства. Кроме того, в ходе сессии они расскажут о российских мобильных технологиях для защиты населения в условиях ЧС и кризисов.

Гостям саммита будут представлены возможности Рособоронэкспорта по развитию технологического сотрудничества. Компания презентует перспективные проекты по организации производства российского стрелкового оружия, БпЛА, колесной техники и другой продукции на национальных мощностях.

"Для Рособоронэкспорта саммит Россия-Африка – уникальное событие, которое позволяет находить новые точки роста во взаимодействии с партнерами. Сегодня мы видим высокий интерес стран континента к российской продукции и желание сотрудничать с Россией. Мы предлагаем взаимовыгодное партнерство, основанное на уважении, честности и доверии", - отметил Александр Михеев.

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100 стран.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.