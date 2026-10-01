Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых.

Как сообщает пресс-служба Банка России, экономика в целом в 2п26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

В 3к26 текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,0% в пересчете на год после 4,8% в 2к26. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% после 4,5% в предыдущем квартале. На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1–7,6%.

Высокие инфляционные ожидания препятствуют замедлению инфляции. Несмотря на некоторое снижение ожиданий населения и бизнеса в октябре, в целом в последние месяцы они находятся вблизи максимальных уровней за два года. Выросли ожидания участников финансового рынка и аналитиков.

По оперативным данным, в 2п26 экономика растет умеренными темпами. В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками продолжает улучшаться, но ситуация неоднородна по отраслям. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Вместе с тем компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Безработица находится вблизи исторических минимумов.

Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков.

Кредитная активность в среднем за 3к26 была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой.

Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 октября 2026 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.

5 ноября 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13:30 по московскому времени.