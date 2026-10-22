АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представит новейшую концепцию защиты населения, войск и объектов от БпЛА «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином дворе 28–29 октября 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе спецэкспортера, «Антидроновый купол» предназначен для защиты населения, а также стратегических, инфраструктурных объектов, мостов, зданий, предприятий топливно-энергетического комплекса и мест дислокации войск от атак БпЛА.

Предлагаются также варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих особо охраняемых лиц или грузы.

Проект разработан специалистами Рособоронэкспорта совместно с ведущими российскими производителями средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и представителями специализированных силовых структур. В его основу лег практический опыт противодействия БпЛА, накопленный в ходе военных и антитеррористических операций последних лет.

«Защита критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов сегодня стала основой национальной и экономической безопасности, фундаментом дальнейшего технологического развития. Грамотное построение и создание такой системы вносит весомый вклад в подтверждение эффективности государственного управления и бизнеса, сохранение логистических цепочек и сигнал инвесторам о защищенности их вложений. Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БпЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Проект представляет собой эшелонированную систему, состоящую из средств разведки воздушного пространства, огневого поражения и радиоэлектронного подавления БпЛА, геоинформационной системы на основе автоматизированной системы управления, а также средств инженерной (физической) защиты.

В ходе третьего саммита Россия-Африка Рособоронэкспорт представит партнерам саму концепцию, а также решения, предназначенные для построения "Антидронового купола".

В их числе такие средства физического уничтожения БпЛА как разработанные холдингом "Высокоточные комплексы" ЗРК "Панцирь-СМД-Е" и ЗРПК "Панцирь-С1М", ПЗРК "Верба" и система поражения воздушных целей ТКБ-1167, а также созданный Госкорпорацией Ростех зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" с боеприпасами программируемого подрыва.

В самое ближайшее время линейка средств физического воздействия на БпЛА пополнится серийно производимыми лазерными системами и находящимися на этапе завершения испытаний комплексами воздействия электромагнитным импульсом.

Также компания презентует комплексы обнаружения и радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации беспилотников "Силок", "Репеллент-Патруль", Sky-Hunter 4PC и "Радескан" в версии "Антидрон".

"Антидроновый купол" – комплексная система, состав и функционал которой формируется под конкретного заказчика с учетом особенностей защищаемого объекта.

Все его компоненты разработаны и производятся на предприятиях России.

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружений и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России — более 100 стран..

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолёты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых государственно-частных партнёрств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.