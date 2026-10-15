Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко 15 октября в Баку приняла участие в 39-м заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств - участников СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал трудового ведомства.

Представитель министерства проинформировала участников об основных тенденциях в социально-трудовой сфере Беларуси: о росте доходов населения и занятости, поддержке семей с детьми, развитии социальных услуг и создании доступной среды для людей с инвалидностью.