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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИЛА СВОИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СНГ В БАКУ
07:41 16.10.2026
Заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко 15 октября в Баку приняла участие в 39-м заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств - участников СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал трудового ведомства.
Представитель министерства проинформировала участников об основных тенденциях в социально-трудовой сфере Беларуси: о росте доходов населения и занятости, поддержке семей с детьми, развитии социальных услуг и создании доступной среды для людей с инвалидностью.
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