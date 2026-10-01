ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕАЭС ДАН СТАРТ ПЕРВОЙ АВТОПЕРЕВОЗКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ НАКЛАДНОЙ E-CMR


16:20 15.10.2026

В Астане руководители транспортных ведомств стран ЕАЭС 15 октября приняли участие в торжественной церемонии старта первой международной автомобильной грузоперевозки между Республикой Казахстан и Российской Федерацией с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул, что e-CMR – это флагманский проект цифровой повестки Союза, а его реализация стала возможной только благодаря совместной работе экспертов из разных сфер.

«Мы решаем задачи, которые ещё недавно казались долгосрочными: взаимное признание электронных подписей, юридическая значимость документов в трансграничном формате, доверенная среда обмена данными. Сегодня мы видим первый практический результат – пилотную перевозку по e-CMR», - отметил Кожошев.

Главная цель пилотного проекта - практическая отработка технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между участниками международных автоперевозок с использованием механизмов электронной подписи и доверенной третьей стороны.

Мероприятие прошло на полях международного бизнес-форума New Silk Way в рамках Транспортной недели Казахстана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2026
валюта курс
EUR 3.3749
USD 3.0091
RUB 3.6038
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3715 -0.0065
USD 3.0091 -0.0022
RUB 3.6038 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3680
USD 3.0030 3.0080
RUB 3.4235 3.5850
подробнее

Конвертация в банках
на 15.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 94.0000 98.1800
USD/RUB 83.6500 87.6700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте