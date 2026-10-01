В Астане руководители транспортных ведомств стран ЕАЭС 15 октября приняли участие в торжественной церемонии старта первой международной автомобильной грузоперевозки между Республикой Казахстан и Российской Федерацией с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул, что e-CMR – это флагманский проект цифровой повестки Союза, а его реализация стала возможной только благодаря совместной работе экспертов из разных сфер.

«Мы решаем задачи, которые ещё недавно казались долгосрочными: взаимное признание электронных подписей, юридическая значимость документов в трансграничном формате, доверенная среда обмена данными. Сегодня мы видим первый практический результат – пилотную перевозку по e-CMR», - отметил Кожошев.

Главная цель пилотного проекта - практическая отработка технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между участниками международных автоперевозок с использованием механизмов электронной подписи и доверенной третьей стороны.

Мероприятие прошло на полях международного бизнес-форума New Silk Way в рамках Транспортной недели Казахстана.