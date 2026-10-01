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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК УВЕЛИЧИЛА ДО 10 ЛЕТ СРОК ОБРАТНОГО ВВОЗА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ


14:00 14.10.2026

Коллегия Евразийской экономической комиссии увеличила срок возврата неиспользованных запасных частей и оборудования для тяжелой техники, произведенной на территории стран Евразийского экономического союза, без уплаты таможенных платежей.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, согласно действующим нормам товары, вывезенные с таможенной территории ЕАЭС в рамках экспорта, могут ввозиться обратно с заявлением таможенной процедуры реимпорта без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. Для отдельных категорий товаров такой обратный ввоз допускается в сроки, превышающие общеустановленный Таможенным кодексом ЕАЭС трехлетний период. Такое регулирование предусмотрено Решением Коллегии от 11 декабря 2018 года № 203.

В частности, для произведенных в ЕАЭС автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья и имеющих полную массу более 40 тонн, этот срок составляет 10 лет.

На практике вместе с тяжелой техникой за пределы ЕАЭС вывозятся комплекты соответствующих запасных частей и оборудования, необходимые для ее ремонта и технического обслуживания. В случае возврата в одно из государств Союза неиспользованных компонентов, например, ввиду аннулирования контракта после истечения трех лет, сами автомобили-самосвалы сохраняют право на процедуру реимпорта, в то время как их запасные части и оборудование подлежат помещению под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с обязательной уплатой таможенных платежей. Это создает дополнительную финансовую и административную нагрузку на промышленные предприятия.

Принятое решение Коллегии ЕЭК устанавливает для запасных частей и оборудования тот же десятилетний период для реимпорта, что и для самих автомобилей-самосвалов, при условии их возврата на таможенную территорию Союза до истечения указанного срока.
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