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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


КООПЕРАЦИЮ В АПК ЕАЭС ОБСУДИЛИ В РАМКАХ АГРОПРОМВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»


15:48 09.10.2026

Евразийская экономическая комиссия при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации организовала в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» круглый стол «Кооперация в ЕАЭС: от совместных проектов к эффективному развитию АПК».

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в ходе мероприятия обсуждены вопросы повышения эффективности животноводства и растениеводства и внедрения новых технологий, а также перспективные кооперационные проекты государств-членов Евразийского экономического союза в агропромышленной сфере.

«Для повышения эффективности наших агропромышленных комплексов в условиях глобальной конкурентной среды странам ЕАЭС важно объединять усилия и внедрять инновационные решения. В этой связи кооперация становится не просто инструментом эффективности, а стратегической необходимостью», – отметила Гоар Барсегян.

Министр ЕЭК подчеркнула востребованность механизма финансового содействия кооперационным проектам в АПК у бизнеса и сообщила о поступлении в Комиссию соответствующих инициатив. В частности, есть предложения по строительству семенных заводов, оптово-распределительных центров, созданию сети агрорынков с цифровой трансформацией инфраструктуры оборота сельхозживотных.

В качестве примера также был отмечен важный, по мнению Гоар Барсегян, практический шаг работы ЕЭК – подписание Меморандума о научно-техническом сотрудничестве в области селекции и семеноводства сахарной свеклы. Документ закладывает правовую основу для выстраивания общих селекционных цепочек и проведения совместных исследований в рамках ЕАЭС.
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