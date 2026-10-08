В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова состоялось девятое заседание Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.

Бахыт Султанов отметил важность проводимой на площадке Консультативного комитета работы, затрагивающей социально значимые направления в рамках интеграционного объединения.

«Актуальность рассматриваемых в рамках Комитета вопросов связана напрямую с положениями Договора о Союзе, предусматривающими формирование единого рынка трудовых ресурсов на экономическом пространстве Союза. И не просто рынка труда, а цивилизованного рынка, соответствующего нормам международного права», – отметил министр.

В ходе заседания обсуждены правоприменительная практика реализации сторонами Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС, в том числе с учетом консультативного заключения Суда ЕАЭС от 9 апреля 2026 года.

Рассмотрен ход работы по переводу взаимодействия компетентных органов стран в рамках Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся с бумажного на электронный формат посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС.

«Введение в действие в июле этого года двух общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволяет компетентным органам государств-членов ЕАЭС обмениваться в электронном формате сведениями, необходимыми для назначения и выплаты пенсий в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся стран Союза», – подчеркнул Бахыт Султанов.

Участники совещания приняли решение активизировать эту работу для обеспечения бесшовного трансграничного взаимодействия между странами ЕАЭС, а также завершения работы по присоединению к общим процессам в сфере пенсионного обеспечения трудящихся всех участников информационного обмена.

Также рассмотрен ряд вопросов, связанных с доступом трудящихся и членов их семей к медицинской помощи в государстве трудоустройства, в том числе результаты подготовленного Комиссией мониторинга законодательства государств-членов в данной сфере.

В связи с поэтапным внедрением с 1 января 2026 года в Республике Армения системы всеобщего медицинского страхования участники заседания заслушали информацию об особенностях функционирования, этапах внедрения системы всеобщего медстрахования, а также о доступе к ней трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей.

Обсуждены предложения сторон и Комиссии по выполнению пункта Плана мероприятий по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года, касающегося развития сотрудничества государств-членов в сфере повышения доступности медицинской помощи для трудящихся и членов их семей в стране трудоустройства. Принято решение продолжить работу по исполнению мероприятия в рамках профильной рабочей группы.

В работе заседания приняли участие члены Консультативного комитета от стран ЕАЭС, приглашенные эксперты, а также представители международных организаций: Исполкома СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов, Всемирной организации здравоохранения и Международной организации по миграции, чей опыт и экспертиза позволяют вырабатывать предложения, направленные на дальнейшее развитие единого рынка трудовых ресурсов, защиту социальных прав трудящихся в рамках ЕАЭС.