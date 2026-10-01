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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ ЕАЭС И ВЬЕТНАМОМ ВЫРОС В 2 РАЗА ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
16:41 05.10.2026
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Социалистическая Республика Вьетнам отметили десятилетие с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле. Исторический документ, подписанный 29 мая 2015 года, стал первым преференциальным соглашением для ЕАЭС.
Как сообщает пресс-служба ЕЭК, за прошедшие годы Ханой закрепил за собой статус одного из ключевых торгово-экономических партнеров евразийского бизнес-сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Главным драйвером сотрудничества выступила масштабная либерализация таможенных тарифов. За период действия преференциального режима объемы взаимной торговли продемонстрировали устойчивую положительную динамику, увеличившись в 1,9 раза. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), годовой товарооборот между государствами союза и Вьетнамом вырос с 4,3 млрд долларов в 2016 году до 8,3 млрд долларов по итогам 2025 года.
Институциональную поддержку торговым потокам обеспечивает непрерывный межгосударственный диалог. Регулярная работа совместных органов по реализации соглашения и двусторонние встречи на высоком уровне позволяют оперативно решать возникающие вопросы. Дальнейшее раскрытие потенциала интеграции стороны связывают с устранением нетарифных барьеров и углублением инвестиционно-технологической кооперации.
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