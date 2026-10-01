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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖПРАВСОВЕТ ПРИНЯЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ЭНЕРГОРЫНКА ЕАЭС
17:39 02.10.2026
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза 2 октября в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета приняли изменения в три документа, регулирующих общий электроэнергетический рынок ЕАЭС, сообщает пресс-служба Правительства.
Изменения касаются правил взаимной торговли электрической энергией, правил информационного обмена и правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений.
"Изменения обусловлены решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2026 года, которым установлен поэтапный запуск рынка с 1 января 2027 года, в рамках которого на первом этапе торговля электрической энергией будет осуществляться по свободным двусторонним договорам без централизованных торгов. Принятие данных изменений обеспечивает возможность государствам - членам союза осуществлять торговлю электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке, что в свою очередь станет драйвером экономического роста, повысит надежность энергоснабжения и создаст новые возможности для бизнеса", - пояснили в ЕЭК.
"Работа по реализации последующих этапов развития электроэнергетического рынка, связанных с централизованной торговлей, будет продолжена в соответствии с планом мероприятий, утвержденным главами государств ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.
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