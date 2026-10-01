Искусственный интеллект должен стать инструментом роста производительности в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает пресс-служба белорусского Правительства.

"Страны ЕАЭС уже обозначили общую позицию по ответственному развитию искусственного интеллекта. Следующий шаг - перейти к промышленным "пилотам". Наиболее перспективно использовать ИИ там, где эффект можно измерить: в контроле качества, прогнозировании состояния оборудования, оптимизации производственных режимов, управлении запасами и энергопотреблении", - отметил Александр Турчин.

Глава Правительства призвал не соревноваться в количестве таких проектов. "Необходимы решения, которые снижают себестоимость, сокращают простои и позволяют создавать новую конкурентоспособную продукцию. Беларусь обладает необходимым потенциалом для участия в этой работе, объединяя компетенции резидентов Парка высоких технологий, академической науки и IТ-подразделений крупных промышленных флагманов", - отметил Премьер-министр.

Среди других его предложений - превратить транспортные коридоры в цифровые производственно-логистические цепочки. "Логистика - кровеносная система промышленности. Не случайно сегодня три вопроса, которые определены к рассмотрению, нацелены на развитие евразийских транспортных коридоров", - подчеркнул Глава белорусского Правительства.

В ЕАЭС формируются элементы цифровой среды: внедряются навигационные пломбы, развивается электронный обмен данными, проводится работа по цифровизации мультимодальных перевозок. Следующая задача - соединить эти решения. "Необходимо переходить к модели, при которой движение товара, компонентов и сопроводительных документов осуществляется в единой цифровой информационной среде на всем маршруте: прослеживаемость движения компонентов, сокращение времени таможенных процедур, снижение риска задержек, контроль всей цепочки поставок", - сделал акцент Александр Турчин.

Еще одна важная тема - защита внутреннего рынка ЕАЭС. "На протяжении последних нескольких лет наблюдается устойчивый рост интереса к рынку ЕАЭС со стороны третьих стран. Это выражается в постепенном наращивании объемов поставок, что оказывает ощутимое конкурентное давление на отечественных производителей в ряде отраслей. В ЕАЭС предусмотрены различные механизмы для ограничения импорта иностранных товаров, если такой импорт несет существенные риски для субъектов хозяйствования государств - членов союза. Однако зачастую страны вводят односторонние нетарифные меры, поскольку введение защиты на пять стран - это, как правило, более длительная и сложная процедура. Так может нам стоит быстрее разворачиваться на пять стран, а не продолжать сегментироваться в национальном формате?" - задал вопрос Премьер-министр.

Действенным инструментом по защите также являются меры технического регулирования. Как подчеркнул Глава белорусского Правительства, ЕЭК должна объединить все страны-участницы и выработать согласованные подходы в сфере стандартизации, оценки соответствия и контроля качества.