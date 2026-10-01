Премьер-министр Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе озвучил предложения по развитию промышленного потенциала стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба Правительства.

"Промышленность является главным фундаментом экономической стабильности, технологического суверенитета любого государства. Наш промышленный потенциал растет опережающими темпами и способен быть локомотивом евразийской промышленной кооперации. У каждого из нас есть свои сильные стороны, высокие компетенции в той или иной сфере. Приоритетная задача - их грамотно объединить, превратить этот потенциал в совместные продукты, технологии и новые рынки", - отметил Александр Турчин.

Первое предложение для реализации данных задач - перезагрузить подход к промышленной кооперации. "Беларусь видит значительный потенциал совместной работы в машиностроении, производстве компонентов и оборудования, микроэлектронике, химической промышленности, фармацевтике, биотехнологиях, новых материалах и информационных технологиях. Однако главным критерием эффективности нашей работы должен быть не перечень направлений, а появление реальных совместных проектов и продукции, конкурентоспособной как на рынке ЕАЭС, так и на внешних рынках", - отметил Премьер-министр.

В ЕАЭС первые шаги для этого сделаны - третий год действует пилотный механизм финансирования совместных кооперационных проектов. "Вместе с тем на практике выявлены его слабые места: административная нагрузка и длительные процедуры отбора проектов ЕЭК снижают привлекательность механизма для среднего бизнеса. Есть вопросы и к самим проектам - отсутствие инновационного компонента, дублирующие производства. Любой проект должен начинаться не с поиска формального числа участников, а с конкретной экономической задачи: кто будет потребителем продукции, какие компетенции необходимы, где будет организовано производство и каким будет конечный рынок. Полагаю, что подходы к механизму финансирования всех или отдельных групп кооперационных проектов можно усовершенствовать, не дожидаясь завершения пилотного проекта. Тем более финансы для этого в бюджете союза есть", - обратил внимание Глава белорусского Правительства.

Второе предложение - создать конвейер от научной идеи до серийного производства. Как подчеркнул Александр Турчин, для выпуска сложной продукции необходимы не только производственные мощности, но и инженерные решения, программное обеспечение, современные материалы и испытательная база. Сегодня в ЕАЭС есть научные организации, инженерные школы, промышленные предприятия и финансовые инструменты. Но между разработкой и промышленным внедрением по-прежнему существует разрыв.

"Евразийские технологические платформы должны быть не площадкой для обсуждений, а механизмом подготовки конкретного продукта. Результатом могут стать опытный образец, новая технология, промышленный заказ или готовая производственная цепочка", - добавил премьер-министр.

Также в числе его предложений - сделать искусственный интеллект инструментом роста производительности, превратить транспортные коридоры в цифровые производственно-логистические цепочки. И заключительный пункт - защита внутреннего рынка ЕАЭС.

"Сегодня необходима интеграция нового типа - интеграция, в которой наука знает потребность промышленности, финансирование следует за перспективным продуктом, цифровые технологии повышают производительность, а логистика и общий рынок обеспечивают масштабирование. Союз по своему потенциалу готов к реализации такой масштабной задачи. Нужна только наша единая твердая воля идти по этому пути", - сделал акцент Глава белорусского Правительства.

Премьер-министр выразил благодарность главам правительств стран ЕАЭС за то, что поддержали предложение провести заседание Евразийского межправсовета в Минске в одно время с мероприятиями международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". "Выставка становится новой площадкой для выработки стратегических направлений развития в промышленной сфере на евразийском пространстве. Неслучайно в эти дни мы уделяем так много внимания именно данному вопросу", - отметил Александр Турчин.