АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2026, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября в Баку, Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба спецэкспортера, участвующие в экспозиции российские компании представят новейшие образцы военной техники и вооружения для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

"Россия – традиционный участник выставки ADEX. В Баку мы показываем новейшую оборонную продукцию, тщательно подобранную с учетом угроз и вызовов для стран Прикаспийского региона, с которыми нас связывают длительные добрососедские отношения. В 2026 году Рособоронэкспорт организует экспозицию, в которой представлены наиболее актуальные образцы, получившие большой боевой опыт. Среди них – БпЛА и барражирующие боеприпасы, средства противодействия беспилотникам различного класса, авиационные комплексы, артиллерийские и ракетные системы, стрелковое оружие для оснащения как строевых, так и специальных подразделений", – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На своем стенде Рособоронэкспорт продемонстрирует разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", включающий разведывательный БпЛА и барражирующие боеприпасы разработки и производства ZALA, а также один из самых эффективных разведывательных БпЛА – "С350М-Э" от Госкорпорации Ростех. На стенде входящего в нее Концерна "Калашников" будет представлена полная экспортная линейка барражирующих боеприпасов семейства "Куб", переносная разведывательно-ударная система "РУС-ПЭ" и разведывательный БпЛА "Скат-350М".

В сегменте ПВО и средств противодействия БпЛА Рособоронэкспорт презентует доказавшие свою высокую эффективность разработки входящих в контур Ростеха предприятий, а также других производителей. Среди них ЗРПК "Панцирь-С1М" холдинга «Высокоточные комплексы», новинка 2026 года – созданный Госкорпорацией зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", РЛС из состава системы контроля воздушного пространства и комплекс борьбы с БпЛА "Радескан" (версия "Антидрон").

Для представителей сухопутный войск «Рособоронэкспорт» продемонстрирует партнерам продукцию входящих в Ростех холдингов: оперативно-тактический комплекс "Искандер-Э", самоходные артиллерийские орудия 2С40 "Флокс" и 2С43 "Мальва", самоходный миномет 2С41 "Дрок".

Делегациям ВВС будет презентован признанный лучшим в своем классе многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 разработки Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, доказавший свою высокую эффективность в ходе реальных боевых действий, и линейка современных авиационных средств поражения.

В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт проведет целевые презентации российской продукции, а также обсудит текущее военно-техническое сотрудничество и перспективные проекты с представителями промышленности и силовых структур Азербайджана и других стран-участниц выставки