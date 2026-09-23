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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ ЕАЭС СФОРМИРОВАЛ ТРИ ПРОФИЛЬНЫХ ПОДКОМИТЕТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА


11:27 24.09.2026

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло первое заседание Биржевого комитета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает Telegram-канал Белорусской универсальной товарной биржи, главной задачей этого нового консультативного органа станет поэтапное формирование общего биржевого рынка товаров на интеграционном пространстве.

Белорусскую сторону на мероприятии представила межведомственная группа экспертов из МАРТ, Минэкономики, Минсельхозпрода и Минпрома, а также начальник управления аналитики и перспективного развития БУТБ Виталий Мощенко.

Ключевым результатом дебютной встречи стало оперативное решение организационных вопросов. Чтобы ускорить реализацию Программы развития биржевых торгов, участники заседания сформировали три рабочих подкомитета: организационно-правовой, функциональный и цифровой.

Новые структуры сразу получили четкий вектор движения. Члены комитета утвердили график работы на текущий год и распределили приоритетные задачи между созданными подкомитетами, что позволит запустить практические процессы в ближайшее время.
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