|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСЗАКУПОК В СТРАНАХ ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА МОСКОВСКОМ ФИНАНСОВОМ ФОРУМЕ
17:15 21.09.2026
Важность применения автоматизации и искусственного интеллекта в сфере государственных закупок в странах Евразийского экономического союза подчеркнул министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович на Московском финансовом форуме, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Выступая на панельной сессии «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», министр ЕЭК подчеркнул: «Искусственный интеллект усиливает качество данных и правил, которое в систему уже заложено. Если данные несопоставимы, а документы не машиночитаемы, автоматизация закрепит фрагментацию рынка, а не преодолеет ее. Поэтому согласованные классификаторы, форматы и машиночитаемые документы для нас не техническая деталь, а условие того, чтобы ИИ работал на общий рынок Союза».
Максим Ермолович отметил эффекты цифровизации закупочных систем в государствах-членах, оценил достигнутые результаты и рассказал
о преградах свободного доступа к госзакупкам, сдерживающих формирование единого цифрового пространства в рамках ЕАЭС. При этом он подчеркнул возможности евразийского реестра промышленных товаров как действенного инструмента обеспечения доступа к госзакупкам.
«Практическим примером союзного цифрового ресурса служит Евразийский реестр промышленных товаров, – сказал министр ЕЭК. – Он ведется Комиссией с 2020 года, включает сведения о 48 тысячах товаров, производство которых подтверждено на территории ЕАЭС, и получает в среднем около двух тысяч обращений в день».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2026
Курсы в банках
на 21.09.2026
Конвертация в банках
на 21.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте