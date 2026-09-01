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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСЗАКУПОК В СТРАНАХ ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА МОСКОВСКОМ ФИНАНСОВОМ ФОРУМЕ


17:15 21.09.2026

Важность применения автоматизации и искусственного интеллекта в сфере государственных закупок в странах Евразийского экономического союза подчеркнул министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович на Московском финансовом форуме, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Выступая на панельной сессии «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», министр ЕЭК подчеркнул: «Искусственный интеллект усиливает качество данных и правил, которое в систему уже заложено. Если данные несопоставимы, а документы не машиночитаемы, автоматизация закрепит фрагментацию рынка, а не преодолеет ее. Поэтому согласованные классификаторы, форматы и машиночитаемые документы для нас не техническая деталь, а условие того, чтобы ИИ работал на общий рынок Союза».

Максим Ермолович отметил эффекты цифровизации закупочных систем в государствах-членах, оценил достигнутые результаты и рассказал

о преградах свободного доступа к госзакупкам, сдерживающих формирование единого цифрового пространства в рамках ЕАЭС. При этом он подчеркнул возможности евразийского реестра промышленных товаров как действенного инструмента обеспечения доступа к госзакупкам.

«Практическим примером союзного цифрового ресурса служит Евразийский реестр промышленных товаров, – сказал министр ЕЭК. – Он ведется Комиссией с 2020 года, включает сведения о 48 тысячах товаров, производство которых подтверждено на территории ЕАЭС, и получает в среднем около двух тысяч обращений в день».
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