|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС И ШОС ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
15:37 17.09.2026
Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев на круглом столе «ЕАЭС – ШОС: активизация экономического сотрудничества», сообщает пресс-служба ЕЭК.
Мероприятие прошло 17 сентября в Пекине в рамках программы «Дней ЕАЭС» на площадке Секретариата ШОС.
Министр ЕЭК отметил высокий уровень взаимодействия между Комиссией и Секретариатом ШОС как на официальном, так и на экспертном уровнях. Он предложил усилить отраслевой диалог по ключевым направлениям экономической повестки, сделав упор на обмен лучшими регуляторными практиками.
«Важный аспект нашей совместной работы – содействие контактам между деловыми кругами государств ЕАЭС и стран ШОС, – подчеркнул Данияр Иманалиев. – Поэтому мы предлагаем бизнес-ассоциациям в рамках обеих структур активно подключаться к имеющимся форматам диалога».
Министр ЕЭК презентовал ключевые форматы международной деятельности в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что страны евразийской «пятерки» активно развивают сотрудничество с большинством государств ШОС. Это взаимодействие реализуется через несколько инструментов: предоставление статуса наблюдателя при ЕАЭС, подписание меморандумов и планов совместных действий, а также заключение торговых соглашений.
В завершение Данияр Иманалиев пригласил делегации около 30 стран принять участие в очередном Евразийском экономическом форуме, который пройдет в мае 2027 года в Бишкеке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 17.09.2026
Курсы в банках
на 17.09.2026
Конвертация в банках
на 17.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте