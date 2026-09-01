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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС И ШОС ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


15:37 17.09.2026

Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев на круглом столе «ЕАЭС – ШОС: активизация экономического сотрудничества», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Мероприятие прошло 17 сентября в Пекине в рамках программы «Дней ЕАЭС» на площадке Секретариата ШОС.

Министр ЕЭК отметил высокий уровень взаимодействия между Комиссией и Секретариатом ШОС как на официальном, так и на экспертном уровнях. Он предложил усилить отраслевой диалог по ключевым направлениям экономической повестки, сделав упор на обмен лучшими регуляторными практиками.

«Важный аспект нашей совместной работы – содействие контактам между деловыми кругами государств ЕАЭС и стран ШОС, – подчеркнул Данияр Иманалиев. – Поэтому мы предлагаем бизнес-ассоциациям в рамках обеих структур активно подключаться к имеющимся форматам диалога».

Министр ЕЭК презентовал ключевые форматы международной деятельности в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что страны евразийской «пятерки» активно развивают сотрудничество с большинством государств ШОС. Это взаимодействие реализуется через несколько инструментов: предоставление статуса наблюдателя при ЕАЭС, подписание меморандумов и планов совместных действий, а также заключение торговых соглашений.

В завершение Данияр Иманалиев пригласил делегации около 30 стран принять участие в очередном Евразийском экономическом форуме, который пройдет в мае 2027 года в Бишкеке.
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