АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит современные образцы российского вооружения на выставке Africa Aerospace and Defence 2026, которая пройдет с 16 по 20 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion в Претории, ЮАР, сообщает пресс-служба спецэкспортера.

Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции на выставке и представит на своем стенде продукцию ведущих российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил.

"Рособоронэкспорт рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Россия помогает странам континента укреплять обороноспособность и эффективно противостоять всем современным угрозам и вызовам безопасности. Мы предлагаем своим африканским партнерам наиболее актуальное современное вооружение, а также активно развиваем проекты технологического сотрудничества, которые способствуют росту и модернизации национальной промышленности стран-партнеров. Сегодня реализуем и готовим к запуску более 20 проектов по обслуживанию и ремонту, локализации производства продукции для сухопутных войск, военно-морского флота, ВВС и ПВО", – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В зоне БпЛА и барражирующих боеприпасов Рособоронэкспорт представит комплекс "Ланцет-Э" в обновленном облике, а также комплекс, состоящий из разведывательного БпЛА "Скат-350М" и барражирующего боеприпаса "КУБ-2Э" разработки и производства входящего в Госкорпорацию Ростех Концерна "Калашников". На стенде спецэкспортера будет презентована разведывательно-ударная система РУС-ПЭ с барражирующим боеприпасом.

Один из основных акцентов на экспозиции Рособоронэкспорта сделан на демонстрации современного российского стрелкового оружия и средств ближнего боя. В Претории будет показана широкая линейка автоматов Калашникова, в том числе АК-19, АК203, АК204, АК-15, пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты Лебедева и снайперская винтовка Чукавина СВЧ. В комплексе со стрелковым оружием Рособоронэкспорт представит тепловизионные прицелы различного назначения "Атлас", "Фобос", "Деймос" и предобъективную тепловизионную насадку "Титан".

На выставке впервые на Африканском континенте демонстрируется гранатомет РПГ-29М разработки Госкорпорации Ростех, модернизированный с учетом опыта боевых действий. Он отлично зарекомендовал себя в современных реальных условиях благодаря сниженной в 3 раза массе пускового устройства, всесуточному тепловизионному прицелу с функцией системы управления огнем и расширенной номенклатуре применяемых выстрелов.

Для военно-воздушных сил на Africa Aerospace and Defence 2026 Рособоронэкспорт покажет современные российские военно-транспортные и боевые и вертолеты Ми-171Ш и Ми-28НЭ, а также учебно-боевой самолет Як-130, созданный Объединенной авиастроительной корпорацией Ростеха.

Предназначенный для поддержки сил специальных операций в прибрежной зоне скоростной транспортно-десантный катер БК-16Э вызовет интерес представителей военно-морского флота и других силовых ведомств. Он может действовать как катер управления, огневой поддержки, поисково-спасательный, санитарный. В комплекс его вооружения могут входить пулеметы 12,7 мм и 7,62 мм, гранатометы и дистанционно управляемые боевые модули.

В сегменте современных средств безопасности Рособоронэкспорт представит линейку приборов, способных обнаруживать взрывчатые, опасные химические и отравляющие вещества, биологические агенты, а также наркотические средства.

В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями всех видов вооруженных сил и силовых структур стран Африки. Компания также продолжит укреплять связи с локальными предприятиями оборонной промышленности для развития технологического партнерства в регионе.