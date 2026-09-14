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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК И БРАЗИЛИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
14:36 15.09.2026
Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Бразилией обсудили министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра на полях Делового форума БРИКС, сообщает сообщает пресс-служба ЕЭК.
По словам Данияра Иманалиева, Бразилия – одна из крупнейших экономик Латинской Америки и ключевой партнер ЕАЭС в рамках БРИКС. «Мы готовы к обсуждению перспективных форматов для развития системного диалога, а также взаимодействия по линии МЕРКОСУР и ЛАЭС, с которыми у ЕЭК формализован диалог», – рассказал он.
Мауро Виейра обозначил готовность бразильской стороны к проработке меморандума о сотрудничестве с ЕЭК, а также высокий интерес к развитию торгово-экономического взаимодействия с каждой из стран ЕАЭС.
Данияр Иманалиев пригласил партнеров принять участие в VI Евразийском экономическом форуме, который пройдет в мае 2027 года в Бишкеке.
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