ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК И БРАЗИЛИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО


14:36 15.09.2026

Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Бразилией обсудили министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра на полях Делового форума БРИКС, сообщает сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам Данияра Иманалиева, Бразилия – одна из крупнейших экономик Латинской Америки и ключевой партнер ЕАЭС в рамках БРИКС. «Мы готовы к обсуждению перспективных форматов для развития системного диалога, а также взаимодействия по линии МЕРКОСУР и ЛАЭС, с которыми у ЕЭК формализован диалог», – рассказал он.

Мауро Виейра обозначил готовность бразильской стороны к проработке меморандума о сотрудничестве с ЕЭК, а также высокий интерес к развитию торгово-экономического взаимодействия с каждой из стран ЕАЭС.

Данияр Иманалиев пригласил партнеров принять участие в VI Евразийском экономическом форуме, который пройдет в мае 2027 года в Бишкеке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2026
валюта курс
EUR 3.4922
USD 3.0260
RUB 3.6095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4909 -0.0188
USD 3.0260 -0.002
RUB 3.6095 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4820 3.4900
USD 3.0220 3.0270
RUB 3.4440 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 15.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1535
EUR/RUB 98.1000 101.2000
USD/RUB 84.8000 87.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте