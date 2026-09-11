ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ПЕРЕГОВОРЫ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ ЕАЭС И ИНДИЕЙ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ ЭТАП


15:09 11.09.2026

Встреча министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом прошла 10 сентября в г. Нью-Дели.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, стороны обсудили ход переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией и с удовлетворением отметили достигнутый к настоящему моменту прогресс.

По итогам состоявшейся встречи министры поручили своим переговорным командам в активном режиме продолжить согласование основных положений будущего соглашения.

«Сегодня нам удалось продвинуться и прийти к договоренностям по ряду вопросов. Теперь нашим командам предстоит интенсивная работа в согласованном до конца года графике», – сообщил Андрей Слепнев.

Стороны условились провести очередной полноформатный раунд переговоров в ноябре, подтвердив общую заинтересованность в скорейшем продвижении процесса в интересах поступательного развития торгово-экономических связей между государствами Евразийского экономического союза и Республикой Индией.

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией ведутся в соответствии с согласованными сторонами параметрами переговорного процесса. К настоящему моменту состоялось два раунда переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Второй раунд прошел в Москве в июне 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2026
валюта курс
EUR 3.5131
USD 3.0197
RUB 3.6038
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5097 -0.009
USD 3.0280 +0.0083
RUB 3.6080 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.5040
USD 3.0220 3.0220
RUB 3.4360 3.5830
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1600
EUR/RUB 97.8000 101.7000
USD/RUB 84.7000 87.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте