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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ПЕРЕГОВОРЫ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ ЕАЭС И ИНДИЕЙ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ ЭТАП
15:09 11.09.2026
Встреча министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом прошла 10 сентября в г. Нью-Дели.
Как сообщает пресс-служба ЕЭК, стороны обсудили ход переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией и с удовлетворением отметили достигнутый к настоящему моменту прогресс.
По итогам состоявшейся встречи министры поручили своим переговорным командам в активном режиме продолжить согласование основных положений будущего соглашения.
«Сегодня нам удалось продвинуться и прийти к договоренностям по ряду вопросов. Теперь нашим командам предстоит интенсивная работа в согласованном до конца года графике», – сообщил Андрей Слепнев.
Стороны условились провести очередной полноформатный раунд переговоров в ноябре, подтвердив общую заинтересованность в скорейшем продвижении процесса в интересах поступательного развития торгово-экономических связей между государствами Евразийского экономического союза и Республикой Индией.
Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией ведутся в соответствии с согласованными сторонами параметрами переговорного процесса. К настоящему моменту состоялось два раунда переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Второй раунд прошел в Москве в июне 2026 года.
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