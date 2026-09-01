Вопросы развития сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Федеративной Республикой Бразилия обсудили в ходе встречи министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Бразилии в России Сержио Родригеса Дос Сантоса, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Данияр Иманалиев отметил, что Бразилия — крупнейшая экономика Латинской Америки, потенциал которой представляет для стран ЕАЭС большой интерес с точки зрения выстраивания долгосрочных торговых связей, обмена практиками и реализации совместных инициатив.

Министр ЕЭК рассказал о существующих форматах международного сотрудничества Комиссии, подчеркнув, что в ЕЭК уже накоплен успешный опыт выстраивания партнерских отношений в формате меморандума с другими государствами и интеграционными структурами Латинской Америки.

В качестве первого шага к углублению взаимодействия Данияр Иманалиев предложил провести презентацию Евразийского экономического союза для представителей деловых, официальных и экспертных кругов Бразилии. Это позволит детально ознакомиться с евразийской экономической интеграцией и возможностями, которые Союз открывает для зарубежного бизнеса.

Посол Сержио Родригес Дос Сантос акцентировал внимание на важности развития системного диалога, в том числе в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией и МЕРКОСУР. Он подробно проинформировал партнёров об истории создания, текущей структуре и ключевых экономических возможностях этой организации.

Особое внимание стороны уделили перспективам проведения «Дней ЕАЭС» в штаб-квартире МЕРКОСУР. По мнению Данияра Иманалиева, это станет отличной возможностью для предметного информирования секретариата МЕРКОСУР и его стран-участниц об истории развития, правовой базе и ключевых достижениях ЕАЭС, а также для обмена интеграционными практиками между двумя объединениями по экономическим направлениям.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития диалога на ключевых международных площадках, в частности БРИКС. Представители ЕЭК и Бразилии обменялись информацией о предстоящем совместном участии в Деловом форуме БРИКС, который состоится 11 сентября 2026 года.