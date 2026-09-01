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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


БОЛЕЕ 40 ВОПРОСОВ НА ПОВЕСТКЕ: НАТАЛЬЯ ПЕТКЕВИЧ УЧАСТВУЕТ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК В МОСКВЕ


17:08 09.09.2026

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич принимает участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве.

Как сообщает пресс-служба Правительства¸ на повестке - более 40 вопросов. В их числе: об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, о ходе реализации механизма оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности, о мониторинге внешней торговли ЕАЭС, об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров, о внесении изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек".
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