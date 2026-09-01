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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
В ЕАЭС ВВОДЯТ ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ ТОВАРОВ ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ
13:26 09.09.2026
В ЕАЭС вводят единые типовые требования к учету товаров для уполномоченных экономических операторов, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Новые правила затронут как компании, уже имеющие этот статус, так и те организации, которые только претендуют на его получение. Внедрение такой системы является одним из перспективных направлений таможенного администрирования в рамках ЕАЭС.
Главная цель изменений – обеспечить полную прослеживаемость движения товаров. Для этого таможенные органы получат удаленный доступ к отдельным сведениям бухгалтерского учета компаний и смогут проверять достоверность данных о товарах и хозяйственных операциях в режиме онлайн. Взамен бизнес получит значительные упрощения: для добросовестных УЭО минимизируется число документальных проверок и объем таможенного контроля в целом, а сами операции контроля станут проще и быстрее.
Переход на единые стандарты необходим из-за различий в текущей правоприменительной практике стран Союза. Проект поддержали и таможенные органы, и бизнес-сообщество.
«Новые требования помогут гармонизировать национальные законодательства, выровнять условия работы для всех УЭО на пространстве ЕАЭС, – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев. – Более того, эти требования закладывают основу для будущего расширения упрощений для операторов».
Чтобы бизнес и государственные службы успели адаптироваться к новым стандартам, предусмотрен поэтапный переход:
- до 1 января 2028 года государства ЕАЭС должны привести свое национальное законодательство в соответствие с типовыми требованиями;
- до 1 января 2029 года действующие операторы обязаны обновить программное обеспечение под новые стандарты учета.
Программа уполномоченного экономического оператора — это международный стандарт партнерства между таможней и бизнесом, направленный на ускорение международной торговли и повышение безопасности цепей поставок. Статус присваивается проверенным компаниям с низким уровнем риска. Одно из ключевых условий для его получения – наличие надлежащей системы учета, которая позволяет сопоставлять данные таможенных деклараций с реальными хозяйственными операциями и обеспечивает таможне доступ к этой информации.
Евразийская экономическая комиссия наделена полномочиями утверждать типовые требования к таким системам учета.
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