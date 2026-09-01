|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК ПРОДЛИЛА НА ПЯТЬ ЛЕТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА СВАРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ КНР
17:23 08.09.2026
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении сварных труб, трубок и полых профилей из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Китайской Народной Республики, по 7 сентября 2031 года включительно, сообщает пресс-служба коллегии.
«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 13 ноября 2025 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей товара из стран Евразийского экономического союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Заявление было подано ООО «Глобус-Сталь», ООО «Марчегалия РУ», ООО «Русинокс», АО «Синарский трубный завод» и поддержано ООО «Могилев-Сталь», ТОО «VarTechAuto», ООО «Балтинокс», ООО «ПК АПЕКС», ЗАО «Стальная группа «Каркас» и ООО «Техно Тюб».
Антидемпинговая пошлина в отношении сварных труб, трубок и полых профилей из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из КНР была установлена в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 9 февраля 2021 года № 12. Размер ставки составляет от 14,62 до 17,28% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Действие меры продлено на период проведения повторного расследования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2026
Курсы в банках
на 08.09.2026
Конвертация в банках
на 08.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте