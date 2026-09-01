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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ПРОДЛИЛА НА ПЯТЬ ЛЕТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА СВАРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ КНР


17:23 08.09.2026

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении сварных труб, трубок и полых профилей из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Китайской Народной Республики, по 7 сентября 2031 года включительно, сообщает пресс-служба коллегии.

«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 13 ноября 2025 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей товара из стран Евразийского экономического союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Заявление было подано ООО «Глобус-Сталь», ООО «Марчегалия РУ», ООО «Русинокс», АО «Синарский трубный завод» и поддержано ООО «Могилев-Сталь», ТОО «VarTechAuto», ООО «Балтинокс», ООО «ПК АПЕКС», ЗАО «Стальная группа «Каркас» и ООО «Техно Тюб».

Антидемпинговая пошлина в отношении сварных труб, трубок и полых профилей из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из КНР была установлена в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 9 февраля 2021 года № 12. Размер ставки составляет от 14,62 до 17,28% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Действие меры продлено на период проведения повторного расследования.
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