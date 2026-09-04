|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС И ШОС ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
09:53 07.09.2026
Вопросы торгово-экономического взаимодействия на евразийском пространстве обсуждались в ходе сессии «ЕАЭС – ШОС: экономическое сотрудничество в интересах устойчивого развития», состоявшейся на полях Восточного экономического форума. Евразийскую экономическую комиссию на мероприятии представил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Шанхайская организация сотрудничества является для Евразийского экономического союза не просто географическим соседом, а прежде всего – приоритетным партнером, – заявил министр ЕЭК. – На страны ШОС приходится практически половина внешнеторгового оборота ЕАЭС. Оба объединения заинтересованы в совместном развитии и координации действий на евразийском пространстве».
Данияр Иманалиев отметил, что за последние пять лет сложилась полноценная инфраструктура взаимодействия ЕАЭС и ШОС, а встречи на конгрессных площадках приобрели традиционный характер.
В качестве приоритетных направлений сотрудничества представитель ЕЭК выделил развитие транспортной и логистической инфраструктуры, таможенное сотрудничество, промышленную кооперацию, энергетику и цифровизацию, направленную на формирование бесшовной цифровой среды.
Данияр Иманалиев анонсировал «Дни ЕАЭС», проведение которых запланировано в штаб-квартире ШОС в Пекине 17 сентября 2026 года. Министр ЕЭК подчеркнул, что такой формат особенно полезен с точки зрения преодоления информационного разрыва, который зачастую становится одним из препятствий для развития кооперации. В рамках «Дней ЕАЭС» будет подписан план совместных мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС на 2027–2030 годы.
Министр ЕЭК также затронул более широкий горизонт – взаимодействие в рамках «интеграционного треугольника» ЕАЭС – ШОС – АСЕАН.
«Наша ключевая задача – находить точки сопряжения и поэтапно сближать регуляторные подходы. Убежден, что при сохранении баланса интересов и готовности двигаться прагматичными шагами мы способны вывести сотрудничество ЕАЭС и ШОС на качественно новый уровень», – резюмировал Данияр Иманалиев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2026
Курсы в банках
на 07.09.2026
Конвертация в банках
на 07.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте