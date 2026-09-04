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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС И ШОС ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


09:53 07.09.2026

Вопросы торгово-экономического взаимодействия на евразийском пространстве обсуждались в ходе сессии «ЕАЭС – ШОС: экономическое сотрудничество в интересах устойчивого развития», состоявшейся на полях Восточного экономического форума. Евразийскую экономическую комиссию на мероприятии представил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Шанхайская организация сотрудничества является для Евразийского экономического союза не просто географическим соседом, а прежде всего – приоритетным партнером, – заявил министр ЕЭК. – На страны ШОС приходится практически половина внешнеторгового оборота ЕАЭС. Оба объединения заинтересованы в совместном развитии и координации действий на евразийском пространстве».

Данияр Иманалиев отметил, что за последние пять лет сложилась полноценная инфраструктура взаимодействия ЕАЭС и ШОС, а встречи на конгрессных площадках приобрели традиционный характер.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества представитель ЕЭК выделил развитие транспортной и логистической инфраструктуры, таможенное сотрудничество, промышленную кооперацию, энергетику и цифровизацию, направленную на формирование бесшовной цифровой среды.

Данияр Иманалиев анонсировал «Дни ЕАЭС», проведение которых запланировано в штаб-квартире ШОС в Пекине 17 сентября 2026 года. Министр ЕЭК подчеркнул, что такой формат особенно полезен с точки зрения преодоления информационного разрыва, который зачастую становится одним из препятствий для развития кооперации. В рамках «Дней ЕАЭС» будет подписан план совместных мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС на 2027–2030 годы.

Министр ЕЭК также затронул более широкий горизонт – взаимодействие в рамках «интеграционного треугольника» ЕАЭС – ШОС – АСЕАН.

«Наша ключевая задача – находить точки сопряжения и поэтапно сближать регуляторные подходы. Убежден, что при сохранении баланса интересов и готовности двигаться прагматичными шагами мы способны вывести сотрудничество ЕАЭС и ШОС на качественно новый уровень», – резюмировал Данияр Иманалиев.
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