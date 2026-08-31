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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
СТРАНЫ ЕАЭС ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ РЕФОРМЫ ВТО
15:29 31.08.2026
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось заседание рабочей группы по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Представители государств Евразийского экономического союза и Комиссии обменялись мнениями и обсудили приоритеты переговоров по реформе ВТО.
«Рабочая группа является эффективным механизмом, позволяющим странам ЕАЭС в открытом формате обмениваться мнениями и всесторонне анализировать ход переговоров в Женеве по ключевым направлениям реформы ВТО, – отметили в торговом блоке ЕЭК. – Это особенно важно, учитывая, что право ВТО – неотъемлемая часть инструментария единой внешнеторговой политики ЕАЭС».
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