В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось заседание рабочей группы по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Представители государств Евразийского экономического союза и Комиссии обменялись мнениями и обсудили приоритеты переговоров по реформе ВТО.

«Рабочая группа является эффективным механизмом, позволяющим странам ЕАЭС в открытом формате обмениваться мнениями и всесторонне анализировать ход переговоров в Женеве по ключевым направлениям реформы ВТО, – отметили в торговом блоке ЕЭК. – Это особенно важно, учитывая, что право ВТО – неотъемлемая часть инструментария единой внешнеторговой политики ЕАЭС».