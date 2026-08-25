Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении алюминиевой посуды из Китайской Народной Республики до 28 мая 2027 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Срок действия применяемой меры должен был истечь 24 сентября 2026 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 29 мая 2026 года начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды из КНР применяется в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 24 августа 2021 года № 107. Размер пошлины составляет 21,89%.