ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЗАЩИТА РЫНКА: ЕЭК ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ АНТИДЕМПИНГОВОЙ ПОШЛИНЫ НА АЛЮМИНИЕВУЮ ПОСУДУ ИЗ КИТАЯ


08:59 26.08.2026

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении алюминиевой посуды из Китайской Народной Республики до 28 мая 2027 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Срок действия применяемой меры должен был истечь 24 сентября 2026 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 29 мая 2026 года начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды из КНР применяется в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 24 августа 2021 года № 107. Размер пошлины составляет 21,89%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2026
валюта курс
EUR 3.5185
USD 3.0155
RUB 3.5796
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5104 +0.0293
USD 3.0155 +0.0335
RUB 3.5796 -0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4950 3.5100
USD 3.0050 3.0180
RUB 3.5250 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1700
EUR/RUB 97.8000 100.5000
USD/RUB 84.2000 86.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line