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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ПРОДЛИЛА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ НА КИТАЙСКИЕ РЕССОРЫ ДО КОНЦА АВГУСТА 2031 ГОДА


15:40 25.08.2026

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении листовых рессор и листов для них из Китайской Народной Республики по 24 августа 2031 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 18 ноября 2025 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей товара из стран Евразийского экономического союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Заявление было подано АО «Чусовской металлургический завод» и поддержано ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» и ООО «Научно-производственная фирма «Рессора».

Антидемпинговая пошлина в отношении листовых рессор и листов для них из КНР была установлена в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 16 февраля 2021 года № 17. Размер ставки составляет 14,11% от таможенной стоимости. Действие меры было продлено на период проведения повторного расследования.
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