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РОСОБОРОНЭКСПОРТ ВЫВОДИТ НА МИРОВОЙ РЫНОК НОВЫЙ БАРРАЖИРУЮЩИЙ БОЕПРИПАС БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ


11:40 21.08.2026

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) начинает продвижение на зарубежные рынки новейшего комплекса с беспилотным летательным аппаратом дальнего действия «Гарпия-А1 (Э)» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз - Антей».

Как сообщает пресс-служба предприятия, комплекс «Гарпия-А1 (Э)» предназначен для поражения стационарных целей с заданными координатами.

«Сегодня на мировом рынке «Гарпия-А1 (Э)» - единственный барражирующий боеприпас с дальностью действия до 1 тыс. км. Он может нести боевую часть свыше 50 кг, а его коэффициент вероятного отклонения составляет не более 4 м., – сообщил заместитель председателя Союзмаш России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Благодаря уникальным для рынка характеристикам, а также превосходным результатам, показанным в ходе реального боевого применения, экспортный вариант БпЛА уже вызвал интерес у иностранных заказчиков и был презентован ряду партнеров. Рособоронэкспорт открыт к переговорам о поставках комплекса «Гарпия-А1 (Э)» и о локализации его производства на территории дружественных России стран».

Беспилотный летательный аппарат дальнего действия БЛА-Д из состава комплекса «Гарпия-А1 (Э)» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с толкающим винтом. Маршевый двигатель – бензиновый.

Барражирующий боеприпас БЛА-Д способен лететь в диапазоне высот от 50 до 2500 м с максимальной скоростью не менее 170 км/час. Максимальная дальность полета не менее 1000 км, а максимальная продолжительность полета не менее 6 ч. Полет проходит в автоматическом режиме.

Длина фюзеляжа боеприпаса составляет 3,4 м, размах крыла – 3 м, взлетная масса – 250 кг.

«При ведении контрактной и поставочной работы относительно российской продукции военного назначения Рособоронэкспорт в первую очередь учитывает необходимость выполнения производителем обязательств перед Министерством обороны России. На настоящий момент Концерн ВКО «Алмаз - Антей» освоил серийное производство комплекса «Гарпия-А1 (Э)» и вышел на уровень, позволяющий исполнять контракты с иностранным заказчиком в конкурентные сроки без ущерба обороноспособности страны», – добавил Александр Михеев.

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100 стран.
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