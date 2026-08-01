Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 19 августа в штаб-квартире ЕЭК провел рабочую встречу с послом Республики Кения в Российской Федерации Питером Мутуку Матуки.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, обсуждены состояние и перспективы сотрудничества государств Евразийского экономического союза и Кении.

«Объем внешней торговли товарами между странами ЕАЭС и Кенией за последние пять лет вырос на 8,8% и составил в 2025 году более 460,2 млн долларов, – отметил Бакытжан Сагинтаев. – В январе-мае 2026 года товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года более чем в два раза».

Отдельное внимание было уделено диалогу ЕЭК с Африканским союзом и региональными интеграционными объединениями континента. На это, в частности, направлен принятый вице-премьерами стран Союза План мероприятий по комплексному содействию развитию торгово-экономического сотрудничества с отдельными государствами, интеграционными объединениями и институтами развития Африки на период до 2027 года.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического взаимодействия.