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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК ПРЕЗЕНТОВАЛА МОНГОЛЬСКОМУ БИЗНЕСУ ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ ЕАЭС


16:01 18.08.2026

Семинар для монгольского бизнеса, посвященный продвижению продукции через маркетплейсы Евразийского экономического союза, прошёл на площадке Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, представители российской компании RWB рассказали о своей электронной торговой площадке, моделях продаж через платформу, а также об инструментах, которые существуют для продавцов. В мероприятии приняли участие представители деловых кругов и Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

«Если рост, который сегодня наблюдается в электронной торговле в части увеличения ее объемов и доли в розничном товарообороте, а также рост, который мы ожидаем от преференциальных условий Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, объединятся, мы сможем достичь исключительных результатов», – отметил в рамках приветственного слова заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев.

Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией вступило в силу 22 июля 2026 года. С этого момента обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, составляющих порядка 90% товарооборота. Соглашение заключено на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период.
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