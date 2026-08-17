Межпарламентская Ассамблея СНГ начинает работу над модельным законом «О стимулировании обращаемых инфраструктурных долговых обязательств». Специально созданная рабочая группа проведет заседание уже в сентябре.

Как сообщает пресс-служба Ассамблеи, для всех государств Содружества актуальна проблема: необходимо развивать инфраструктурные проекты при нехватке финансирования и удорожании кредитных ресурсов. Банковские кредиты, бюджетные ассигнования, собственные средства инвесторов не покрывают потребностей в средствах. Эффективным дополнительным источником привлечения внебюджетного капитала в общественно значимые проекты могут стать обращаемые инфраструктурные долговые обязательства.

Инфраструктурные долговые обязательства (или инфраструктурные облигации) — это ценные бумаги, которые выпускаются специально для привлечения долгосрочного финансирования в создание или развитие инфраструктурных объектов: автомобильных и железных дорог, мостов, портов, коммунальных сетей, социальных учреждений и т.п.

Ключевая особенность: это инструмент проектного финансирования. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются строго на конкретный проект, а выплаты инвесторам (проценты и тело долга) производятся за счет доходов, которые этот объект сгенерирует после ввода в эксплуатацию.

В условиях, когда бюджетных средств и банковских кредитов на все крупные стройки не хватает, инфраструктурные облигации становятся «мостиком» между государством и частным инвестором.

Для государства: это способ привлечь внебюджетные средства в развитие регионов без роста госдолга. Для инвестора — надежный актив с длинным жизненным циклом (обычно 15–30 лет), обеспеченный государственными гарантиями или доходами от стратегически важного объекта.

Новый закон призван определить меры стимулирования притока средств инвесторов в инфраструктуру стран Содружества, гармонизировать законодательства стран СНГ, создать доверие между участниками рынка, сформировать общее правовое пространство для свободного движения капитала в инфраструктуру.

Подготовка модельного закона позволит экспертному сообществу стран СНГ совместно проработать ключевые вопросы, а затем дать возможность каждому государству адаптировать нормы для национального законодательства. Результатом должно стать формирование взаимного доверия между участниками рынка, что создаст основу для углубления региональной интеграции.

В планах Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике на ближайшие три года разработать еще 19 актуальных для стран Содружества документов. Среди них: новые редакции модельных законов «Об электронной подписи», «Об электронной торговле», «Об обеспечении единства измерений»; глава Налогового кодекса СНГ, посвященная туристическому сбору; Рекомендации по модернизации экономики на основе гибридной энергетики; Рекомендации по стимулированию использования электромобилей; Модельный закон «О спортивной индустрии» и ряд других.