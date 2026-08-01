Динамику развития агропромышленных комплексов в странах Евразийского экономического союза обсудили 13 августа в Алматы министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян и главы уполномоченных органов государств ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в центре внимания членов Совета были перспективные направления развития АПК. В частности, рассмотрена работа по проекту Положения об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса и оказанию финансового содействия при их реализации странами Союза.

Достигнута договоренность об активизации деятельности по формированию конкретных кооперационных проектов в отраслях АПК.

«Перед нами стоит задача – перейти от обсуждения возможностей кооперации в агропромышленном комплексе к реализации конкретных совместных проектов. Для наших государств это направление имеет особое значение, поскольку позволяет объединять производственные, технологические и финансовые ресурсы, развивать кооперационные цепочки и повышать конкурентоспособность агропромышленного комплекса», – подчеркнула Гоар Барсегян.

Также министры стран ЕАЭС и Комиссии рассмотрели дальнейшее содействие унификации законодательства в сфере семеноводства и испытания сортов, задачи по реализации совместных научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса.

Кроме того, стороны подтвердили намерение продолжать проработку инициативы Кыргызстана по подготовке проекта Соглашения о порядке признания в рамках ЕАЭС продукции халяль.

По итогам заседания состоялась рабочая встреча Гоар Барсегян с министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым. Обсуждены вопросы реализации согласованной агропромышленной политики, в том числе обеспечение свободного обращения органической продукции в рамках ЕАЭС, посредством принятия соответствующего соглашения, использования механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в АПК.

В ходе визита в Казахстан Гоар Барсегян ознакомилась с деятельностью сельскохозяйственных предприятий «Шин-Лайн», «Грин Эко», «Арба Вайн» и презентовала представителям агробизнеса Казахстана новый механизм финансовой поддержки в АПК.