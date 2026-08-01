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КОЛЛЕГИЯ ЕЭК НА ДВА ГОДА ОБНУЛИЛА ВВОЗНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ НА ОТХОДЫ И ЛОМ ТИТАНА


15:54 11.08.2026

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 11 августа приняла решение установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома титана (код 8108 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком по 31 августа 2028 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Титановый лом применяется при производстве титановых слитков и слябов в качестве вторичного сырья. Использование отходов и лома титана существенно удешевляет и ускоряет процесс производства титановых полуфабрикатов, а также позволяет нарастить выпуск готовой продукции», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он пояснил, что обнуление ввозной таможенной пошлины на рассматриваемые товары позволит повысить конкурентоспособность металлургических предприятий стран Евразийского экономического союза.

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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