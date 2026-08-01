В штаб-квартире ЕЭК состоялась рабочая встреча министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева с председателем Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан Акмалхужой Мавлоновым.

Как сообщает ЕЭК, стороны обсудили направления практической реализации наиболее актуальных проектов в сфере таможенного сотрудничества между Комиссией и таможенными органами Республики Узбекистан.

Один из таких проектов – организация взаимного обмена информацией между таможенными службами стран о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Республики Узбекистан.

Сергей Шкляев напомнил, что старт такой работе дан решением Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2025 года. Проект соответствующего международного договора находится в высокой степени готовности, начало переговоров ожидается в сентябре-октябре 2026 года.

"Реализация соглашения будет содействовать ускорению и упрощению таможенных процедур, повышению эффективности таможенного контроля. Ожидаем, что обмен информацией позволит снизить количество расхождений в статистике внешней торговли, облегчить выявление и предупреждение правонарушений, а также укрепить взаимное доверие между таможенными органами», – отметил Сергей Шкляев.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию транзитного потенциала ЕАЭС и Республики Узбекистан, в том числе с учетом вступления в силу Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).

В ходе встречи министр ЕЭК подробно остановился на результатах применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. С февраля 2026 года пломбы применялись более 70 тысяч раз, а 31 июля сфера применения навигационных пломб расширяется на все перевозки автомобильным транспортом и дополнительные категории товаров для железнодорожного транспорта. Кроме того, актуализирован перечень изъятий, когда применение навигационных пломб не требуется.

"Мы готовы организовать более детальное ознакомление с опытом стран-членов Союза по применению навигационных пломб. Это особенно актуально в контексте того, что навигационная пломба – один из элементов единой системы таможенного транзита ЕАЭС", – подчеркнул министр ЕЭК.

В завершении встречи Сергей Шкляев отметил высокий уровень цифрового развития в таможенных органах Республики Узбекистан и поблагодарил А.Ю. Мавлонова за возможность ознакомиться с передовыми технологиями таможенного администрирования в Республике Узбекистан.

Республика Узбекистан обладает статусом государства-наблюдателя при ЕАЭС, демонстрирует высокий интерес к ключевым интеграционным проектам, и является значимым торговым партнёром стран-членов Союза. По итогам 2025 года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 25%, превысив $20 млрд. Доля ЕАЭС в общем товарообороте Узбекистана достигла почти 25%, а экспорта — около 30%.