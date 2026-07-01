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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В ЕАЭС С 31 ИЮЛЯ ЗАПУСКАЮТ ВТОРОЙ ЭТАП ОТСЛЕЖИВАНИЯ ГРУЗОВ НАВИГАЦИОННЫМИ ПЛОМБАМИ


17:11 30.07.2026

С 31 июля 2026 года начинается второй этап практической реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Как сообщает ЕЭК, в рамках данного этапа расширяется применение навигационных пломб в отношении перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита на:

все категории товаров, перевозимые автомобильным видом транспорта;

отдельные категории налогоёмких товаров (одежда, обувь, бытовая техника), перевозимые железнодорожным видом транспорта.

Указанные товары будут подлежать отслеживанию дополнительно к товарам, определенных первым этапом, за исключением изъятий, установленных Решением Совета Комиссии от 9 июля 2026 г. № 71.

Напомним, в рамках первого этапа (начат с 11 февраля 2026 г.) пломбированию подлежат:

- санкционные и отдельные виды подакцизных товаров (алкоголь/табак), перевозимые автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемые между государствами-членами в рамках взаимной торговли;

- отдельные категории товаров (одежда, обувь, техника), перевозимые автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

– никотинсодержащая продукция, никотиновое сырье, (классифицируемые в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), помещаемые под таможенную процедуру экспорта.
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