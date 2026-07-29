ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


РОСОБОРОНЭКСПОРТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НОВЕЙШУЮ РАКЕТУ ДЛЯ СУ-57Э


12:57 29.07.2026

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ разработки и производства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Как сообщает АО "Рособоронэкспорт", ракета РВВ-СДМ предназначена для вооружения поставляемых на экспорт истребителей 5-го поколения Су-57Э производства входящей в Ростех ОАК. Кроме того, она может применяться на других самолетах российского производства после их соответствующей доработки, а также интегрироваться в комплекс вооружения самолетов иностранного производства.

"Рособоронэкспорт отмечает возросший интерес мирового рынка к истребителю 5-го поколения Су-57Э. Он доказал свое преимущество в реальных боевых условиях при противодействии самым современным системам ПВО и РЭБ. На боевом счету самолета множество воздушных, наземных и надводных целей, пораженных российскими авиационными боеприпасами, в том числе новейшей управляемой ракетой РВВ-СДМ. У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме "выстрелил и забыл", а также устойчивость к помехам", – сообщил заместитель председателя Союзмаш России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Авиационная ракета РВВ-СДМ предназначена для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также БпЛА в любое время суток и в условиях радиоэлектронного противодействия. Она оснащена активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой управления и линией радиокоррекции.

Ракета может поражать цели, летящие на высотах от 15 м до 25 км, в том числе со скоростью до 3 Махов.

В настоящий время Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам для оснащения истребителя Су-57Э новейшие управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ, а также подтвердившую свои боевые возможности ракету большой дальности РВВ-БД.

Кроме того, в состав вооружения российского истребителя 5-го поколения в экспортном исполнении входят управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-38МЛЭ, малозаметные высокоточные авиационные крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, противокорабельные ракеты Х-35УЭ, а также корректируемые авиационные бомбы КАБ-250ЛГ-Э и управляемые планирующие авиационные бомбы УПАБ-1500Б-Э.

Авиационные управляемые средства поражения для истребителей 5-го поколения разработаны как для размещения во внутренних отсеках фюзеляжа, что обеспечивает снижение радиолокационной заметности, так и для применения с внешних точек подвески. Малая заметность Су-57Э обеспечивает ему подавляющее тактическое преимущество над истребителями 4+ и 4++ поколений – как при ведении воздушных боев, так и при поражении наземных и надводных целей.

Истребитель Су-57Э является единственным в мире истребителем 5-го поколения, в малозаметной конфигурации которого (при внутрифюзеляжном размещении), применяются крупногабаритные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-69 с большой дальностью пуска.

"Рособоронэкспорт готов вести с дружественными России странами контрактную работу по поставкам как истребителя Су-57Э, так и предназначенных для него авиационных средств поражения. В рамках проводимой экспортной деятельности компания в первую очередь учитывает потребности Вооруженных сил России в вооружениях и военной технике. При этом высокий производственный уровень предприятий российского ОПК позволяет нам гарантировать заказчикам сроки изготовления и поставки продукции, не уступающие, а часто и опережающие возможности конкурентов на мировом рынке", - отметил Александр Михеев.

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100 стран.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2026
валюта курс
EUR 3.2791
USD 2.8876
RUB 3.6852
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3061 +0.0285
USD 2.9063 +0.0187
RUB 3.6718 -0.0134
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2910 3.3000
USD 2.8930 2.9000
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1446
EUR/RUB 91.6000 92.8000
USD/RUB 80.3000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте