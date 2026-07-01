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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ПОРЯДОК ДОСТУПА ТОВАРОВ К ГОСЗАКУПКАМ В ЕАЭС ПРЕДСТАВИЛИ В МИНСКЕ


14:20 28.07.2026

Процедуру участия производителей стран ЕАЭС в государственных тендерах детально разобрали на внешнеполитическом семинаре в столице Беларуси, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович ознакомил руководителей дипломатических миссий с актуальной политикой ведомства. Особое внимание в ходе встречи было уделено критериям определения страны происхождения товаров на едином рынке.

Помимо механизмов подтверждения происхождения продукции, министр представил дипломатическому корпусу общую стратегию ЕЭК на трансграничных рынках. Он подробно остановился на инструментах защиты и адвокатирования конкуренции, а также на развитии международного сотрудничества для оперативного устранения торговых барьеров.

Данное обсуждение интеграционных процессов прошло в рамках ежегодного семинара, организованного Министерством иностранных дел Беларуси для руководителей загранучреждений. Эта встреча традиционно выступает ключевой площадкой для взаимодействия белорусских дипломатов, представителей государственных органов и международных организаций по актуальным внешнеэкономическим вопросам.
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